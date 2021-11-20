"يا كبيري".. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت شيرين، صورة الرئيس، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏كل سنة وحضرتك طيب يا كبيري، يا أبويا وربنا يديمك نعمة في حياتي وتاج فوق راسي.. كل سنة وأنت طيب يا سيسي".

كانت آخر أعمال شيرين عبدالوهاب أغنية "هي الدنيا" والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" في عيد الأم، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وفي مايو الماضي، غنّت شيرين "بعلم الوصول" ترويجا لمبادرة "حياة كريمة"، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان بلال سرور وتوزيع محمد مصطفى.