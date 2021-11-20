اليوم.. عاصي الحلاني ومروان خوري وهيثم شاكر نجوم It’s Show time على cbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

في حلقة عن السينما والدراما والغناء، يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تبدأ الحلقة بلقاء مع النجم اللبناني عاصي الحلاني، بعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية، ليتحدث عن تفاصيل مشاركته في المهرجان، وعلاقته بالجمهور المصري الممتدة منذ سنوات طويلة.

يُعرض أيضا لقاء مع النجم اللبناني مروان خوري والمطربة مروة ناجي، اللذين شاركا في نفس الحفل، ليتحدثا عن برامج حفليهما المتنوعين، سواء من أغانيهما الخاصة أو من كلاسيكيات الموسيقى التي اعتادا غنائها.

على صعيد آخر، يتحدث النجم خالد سرحان عن آخر أعماله الدرامية، حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"، ليكشف تفاصيل دوره بالمسلسل وكيف يتناول قضية إدمان المخدرات بأسلوب مختلف. كما يواصل خالد حديثه في عدة مواضيع ومنها التكريمات والجوائز، وأدوار الشر، والأدوار المركبة، ومصير الجزء الثاني من مسلسل "المداح".

ويعرض البرنامج لقاءات مع أبطال صناع حكاية "حكاية مريم" من مسلسل "زي القمر"، التي تتناول قضية اليتم وتدور معظم الأحداث داخل دار أيتام. ويقوم ببطولة المسلسل ريم عبد القادر ورشا مهدي وسلوى عثمان وتأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام.

وفيما يتعلق بالسينما، تعرض لقاءات مع أبطال وصناع فيلم "فيلم تجاري"، الذي تدور أحداثه داخل كواليس صناعة السينما، ويتناول ظاهرة صناعة الأفلام الجماهيرية بشكل ساخر وكوميدي.

ويعرض في الختام، لقاء مع النجم هيثم شاكر يتحدث فيه عن أعماله الغنائية الأخيرة، منها أغنية "صاحب الجمال" التي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي. كما يتحدث عن مشاريعه الدرامية القادمة.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه دينا حويدق وسمر نعيم.