شريف منير ينشر صورة مع كريم عبد العزيز والسقا وأحمد حلمي.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان شريف منير، صورة تجمعه بالنجوم: كريم عبد العزيز، أحمد السقا، وأحمد حلمي.

وعلّق منير على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الحبايب الغاليين.. إخواتي الجدعان".

وعرض لشريف منير مؤخرا مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا وغيرهم، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أما الفنان أحمد حلمي يواصل تصوير فيلم "العيل" مع الفنانة روبي.

وشارك الفنان كريم عبد العزيز بموسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكي.

أما الفنان أحمد السقا فخاض السباق الدرامي الرمضاني 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أمير كرارة.