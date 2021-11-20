ما علاقة رائحة الجسد بالعدوانية بين النساء؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - أظهرت دراسة جديدة أن استنشاق مادة كيميائية في رائحة جسم الإنسان، يؤدي إلى العدوانية لدى النساء ولكنه يمنع العدوانية لدى الرجال.

نظر الباحثون إلى آثار المركب الكيميائي، المسمى (HEX)، على الدماغ البشري.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: على عكس العديد من المركبات الموجودة في رائحة الجسم، لا يحتوي HEX على رائحة واضحة للبشر ولكن من المحتمل أن تشعر بها جميع الثدييات.

ووجد الباحثون أنّ HEX يقلل من الاتصال في أجزاء من الدماغ التي تنظم صنع القرار الاجتماعي لدى النساء، بما في ذلك قرار أن تصبح عدوانية، بينما لدى الرجال يزيد من هذا الاتصال.

تم العثور بكثرة على HEX أيضاً على رؤوس الأطفال حديثي الولادة. كأداة تطورية منذ آلاف السنين، من المرجح أن يكون وجود HEX على رأس الطفل بهدف الحدّ من العدوانية لدى الرجال لجعلهم أقل عرضة لإيذاء الرضيع، يشير الباحثون.

وقادت الدراسة الجديدة الدكتورة إيفا ميشور، الباحثة في معهد وايزمان للعلوم في ريهوفوت. “Hexadecanal، أو HEX، باختصار، هو جزيء متطاير بدون رائحة متصورة تنبعث من جسم الإنسان”.

“لقد وجدنا أنّ HEX ليس له رائحة ملحوظة، ولكن عندما تشمه، فإنه يؤثر على الطريقة التي تتصرف بها تجاه الآخرين، على وجه التحديد، ردودك العدوانية تجاه الآخرين.”

إنّ مفتاح العملية هو منطقة الدماغ على كلا الجانبين الأيسر والأيمن التي تسمى التلفيف الزاوي، والتي يتمّ وصفها بأنها “محور الدماغ الاجتماعي”.

ومن المعروف بالفعل أن التلفيف الزاوي يلعب دوراً في معالجة اللغة والأرقام والذاكرة والمنطق.

يتم تنشيطها تحت التعرض ل HEX لدى كل من الرجال والنساء عند الاستفزاز. ومع ذلك، لدى الرجال، يمنع العدوان الكيميائي أما لدى النساء فيؤدي إلى العدوان.

تقترح الدكتورة ميشور تفسيراً تطورياً عن لماذا يؤثر هذا الجزيء على الجنسين بشكل مختلف. وقالت: “إنّ عدوان الذكور يترجم عدة مرات إلى عدوان تجاه الأطفال حديثي الولادة، إن قتل الأطفال ظاهرة حقيقية جداً في مملكة الحيوانات”. في حين أنه، عادة ما يترجم عدوان الإناث إلى الدفاع عن النسل.

أما بالنسبة للفائدة التطورية للبالغين من انبعاث HEX في رائحة الجسم، فالباحثين ليسوا متأكدين من ذلك بعد. وقالت الدكتورة ميشور لـ MailOnline إنه من الممكن أن تتغير التركيزات المنبعثة من HEX في حالات مختلفة، اعتماداً على ما إذا كانت هناك حاجة إلى العدوانية كرد مناسب.

بالنسبة للدراسة، قام الأكاديميون باستقطاب 127 مشاركاً لاختبار “التعمية المزدوجة”، حيث لا يعرف المشاركون ولا المجربون من يتلقى علاجاً معيناً.

استخدمت الدراسة طريقتين علميتين تم التحقق من صحتهما لقياس السلوك العدواني لدى البشر، ما يسمى “نماذج العدوان” المعروفة باسم TAP وPSAP.

استخدم الباحثون طريقة TAP على حوالي 130 مشاركاً من البشر، تعرض نصفهم إلى HEX، ونصفهم إلى مادة تحكم. تم استخدام طريقة PSAP على حوالي 50 مشاركاً إضافياً، تعرض كل منهم لكل من HEX ومادة التحكم.

كلتا الطريقتين لها مرحلتين، مرحلة استفزاز تهدف إلى إحباط المشاركين ومرحلة استجابة تهدف إلى قياس عدوانهم. ابتكر الباحثون لعبة كمبيوتر لقياس السلوك العدواني للمشاركين. بعد أن تعرض المشاركون للجزيء أو إلى مادة التحكم، طلب منهم لعب مجموعتين من الألعاب ضد ما اعتقدوا أنه شخص ولكنه كان في الواقع جهاز كمبيوتر.

كان الكمبيوتر مزعجاً بشكل هادف، حيث كان يضايق رفاقه في اللعب كشكل من أشكال الاستفزاز، على سبيل المثال، في اللعبة الأولى، التي تتطلب تقسيم الأموال، سيعرض الكمبيوتر الاحتفاظ بمعظم الأموال لنفسه.

وأعقب ذلك مباراة ثانية، مما سمح للبشر “بمعاقبة” زملائهم في اللعب ” من خلال إصدار صوت عال. تم استخدام هذا كمقياس لقياس العدوانية، كلما كان الصوت أعلى، كان الحكم على المشارك أكثر عدوانية.

وجدت الدكتورة ميشور أن أولئك الذين تعرضوا لـ HEX أظهروا سلوكيات مختلفة مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لها. ولكن عندما أخذ الباحثون الجنس في الاعتبار، اكتشفوا أنّ HEX أثر بشكل مختلف على كلّ من الرجال والنساء.

في حين أظهرت الإناث المعرضات للجزيء زيادة في العدوانية مقارنة بالمشاركات الإناث في المجموعة الضابطة، تصرف المشاركون الذكور بشكل معاكس، وانخفض عدوانهم.

ثم تواصل الفريق مع الباحثين في جامعة كوبي اليابانية الذين كانوا يدرسون الأطفال، وتحديداً الجزيئات التي تفرز من فروة الرأس. هذا قادهم إلى اكتشاف أن HEX هو من بين الجزيئيات الأكثر وفرة، إن لم يكن الأكثر وفرة في “الباقة العطرية الموجودة على رأس الطفل”.

وقال مؤلف الدراسة نعوم سوبل، أيضاً من معهد وايزمان للعلوم: “لا يستطيع الأطفال التواصل من خلال اللغة، لذا فإنّ التواصل الكيميائي مهم جداً بالنسبة لهم”.

“كطفل رضيع، فمن مصلحتك جعل أمك أكثر عدوانية والحد من العدوانية لدى والدك”. كشف التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، الذي يقيس نشاط الدماغ عن طريق الكشف عن التغيرات المرتبطة بتدفق الدم، أن الرجال والنساء ينظرون بالمثل إلى HEX على أنه بدون رائحة.

ومع ذلك، كانت استجابتهم العصبية له مختلفة جذرياً. في كلا الجنسين قام HEX بتنشيط التلفيف الزاوي الأيسر، مما أدى إلى دمج الإشارات الاجتماعية.

ومع ذلك، فإنّ الطريقة التي “يحاكي” بها مناطق الدماغ الأخرى كانت تعتمد على الجنس. وقالت الدكتورة ميشور: “يبدو أن HEX يؤثر على الرجال من حيث وجود المزيد من التنظيم الاجتماعي، وتم الاحتفاظ بعدوانهم في الاختيار وكان بمثابة إشارة” تهدئة “بالنسبة لهم، بينما انخفض التنظيم لدى النساء ويمكن اعتباره إشارة” انطلاق”.

وبعبارة أخرى، فإنّ التواصل بين أجزاء الدماغ المسؤولة عن التنظيم الاجتماعي والمساعدة في الحفاظ على العدوانية في الاختيار يختلف بين الرجال والنساء.

مع هذه النتائج، يدعي الباحثون أنها توفر واحدة من أول الروابط المباشرة بين السلوك البشري وجزيء واحد يتمّ التقاطه من خلال حاسة الشم.