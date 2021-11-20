النساء الحوامل المصابات بـ”كورونا” أكثر عرضة لولادة جنين ميت

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن النساء الحوامل معرضات لخطر متزايد من المضاعفات الشديدة من COVID-19 والتي ارتفعت في ظلّ متحور دلتا.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: وجدت التقارير التي نشرتها الوكالة يوم الجمعة أن معدل وفاة النساء الحوامل بسبب COVID-19 خلال الفترة الزمنية التي كان فيها متغير دلتا هو السلالة المهيمنة في البلاد زاد خمسة أضعاف.

قبل دلتا، توفيت خمس من كل 1000 امرأة حامل أصيبت بالفيروس أثناء الحمل مقارنة بـ 25 من كل 1000 خلال فترة الدلتا. ووجد الباحثون أيضاً أنّ النساء الحوامل اللواتي أصيبن بالعدوى في وقت الولادة كان من المرجح أن يعانين من ولادة جنين ميت بمعدل مرتين.

قام فريق CDC بتحليل بيانات وفاة الحمل من ميسيسيبي من آذار 2020 إلى تشرين الأول 2021 لأحد تقاريرهم. وجدوا 15 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid بين النساء الحوامل في الولاية خلال فترة 19 شهراً، من إجمالي 1,637 إصابة مسجلة.

في فترة ما قبل الدلتا، من آذار 2020 إلى تموز 2021، تم الإبلاغ عن ست وفيات بين النساء الحوامل أو خمس من كل 1000 إصابة. ارتفع العدد بسرعة خلال فترة دلتا، من تموز إلى تشرين الأول 2021، مع تسجيل تسع وفيات بين النساء الحوامل أو 25 لكل 1000 إصابة.

من بين 15 امرأة توفين، كان لدى 14 منهنّ حالة طبية كامنة تعرضهن لخطر أكبر من مضاعفات الفيروس. لم يتم تطعيم أي منهنّ بالكامل، وتم تطعيم واحدة فقط جزئياً على الأقل.

توفي ثلاثة خلال فترة الحمل، مما أدى إلى اثنين من حالات الإملاص وحالة من الإجهاض التلقائي. وطلبت سبع من النساء إجراء عملية قيصرية طارئة لكي يتمكن طفلهن الذي لم يولد بعد من البقاء على قيد الحياة، وتوفيت 12 امرأة بعد الولادة بفترة وجيزة.

اثنا عشر من النساء كانت إما سوداء أو من أصل إسباني، مما يسلط الضوء على معدلات وفيات الأمهات غير المتناسبة بالفعل في الولايات المتحدة.

حقق تقرير منفصل نشره مركز السيطرة على الأمراض بعد ظهر يوم الجمعة في معدل حالات الإملاص التي تعاني منها النساء الحوامل المصابات في وقت الولادة.

جمع الباحثون بيانات من 1.2 مليون ولادة في جميع أنحاء البلاد من آذار 2020 إلى تموز2021. إنّ حالات الإملاص أي عندما يكون الطفل ميتاً عند الولادة، نادرة جداً، تحدث فقط في 0.65 في المائة من النساء غير المصابات بـ Covid. ضمن مجموعة البيانات، أنجبت 21,653 امرأة أثناء إصابتهن بـ COVID-19.

كان من المرجح أن تعاني هؤلاء النساء من ولادة جنين ميت مرتين أكثر، مع 273، أو 1.26 في المائة، من الأطفال الذين لم ينجوا من الولادة.

كانت هذه الحالة أكثر شيوعاً في فترة دلتا، حيث عانت 2.7 في المائة من النساء اللواتي ولدن أثناء إصابتهن بالعدوى من تموز إلى أيلول 2021 من ولادة جنين ميت، بزيادة أربعة أضعاف عن الرقم 0.63 في المائة الذي كان للنساء غير المصابات.

كانت النساء المصابات اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم، أو حدث قلبي ضار أو يطلبن جهاز التنفس الصناعي بسبب Covid أكثر عرضة لولادة طفل ميت.

كتب الباحثون أن هذه البيانات تجعل من التطعيم ضد Covid أكثر أهمية بالنسبة للنساء الحوامل. كتب الباحثون أن “تنفيذ استراتيجيات الوقاية من COVID-19 المستندة إلى الأدلة، بما في ذلك التطعيم قبل أو أثناء الحمل، أمر بالغ الأهمية للحد من تأثير COVID-19 على حالات الإملاص”.

تعتبر النساء الحوامل واحدة من التركيبة السكانية الأقل تطعيماً في الولايات المتحدة، مع 35 في المئة فقط يتم تطعيمهنّ بالكامل، وفقاً لبيانات CDC.

للمقارنة، يتم تطعيم ما يقرب من 70 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل.