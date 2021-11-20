لن تصدق العمر الذي يبدأ به الأطفال بصنع النكات المضحكة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - يبدو أنه حتى الأطفال الصغار في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم يمكنهم تقدير محاولاتك في إضحاكهم، بحسب دراسة جديدة.

ترجمة “صوت بيروت إنترناشونال”: قام الباحثون بمسح آباء ما يقرب من 700 طفلاً تتراوح أعمارهم بين شهر إلى 47 شهراً (أقل بقليل من أربع سنوات) من أربعة بلدان مختلفة.

ووجدوا أنّ الأطفال يمكنهم أن يقدروا الفكاهة من عمر شهر واحد فقط والبدء في إنتاج النكات الخاصة بهم بعمر أربعة أشهر فقط. بشكل عام، حدد الخبراء 21 نوعاً مختلفاً من الفكاهة، بما في ذلك الفكاهة الجسدية، والقيام بالوجوه المضحكة، والاستمتاع بالكلمات المضحكة والسخرية من الآخرين.

تحدد النتائج ظهور الفكاهة العمرية المبكرة وكيف تبنى عادة في السنوات الأولى من الحياة، وفقاً لمؤلفي الدراسة في جامعة بريستول.

وقالت الكاتبة الرئيسية الدكتورة إيلينا هويكا، أستاذة مشاركة في مدرسة بريستول للتربية: “تبرز نتائجنا أن الفكاهة عملية معقدة ومتطورة في السنوات الأربع الأولى من الحياة”.

“نظراً لعالميتها وأهميتها في العديد من جوانب حياة الأطفال والبالغين، من المهم أن نطور أدوات لتحديد كيفية تطور الفكاهة أولاً حتى نتمكن من فهم المزيد ليس فقط عن ظهور الفكاهة نفسها، ولكن كيف يمكن أن تساعد الفكاهة الأطفال الصغار على العمل المعرفي والاجتماعي، ومن حيث الصحة العقلية.”

أراد الباحثون تحديد أنواع الفكاهة الموجودة في نمو الرضع المبكر والأعمار التي تظهر فيها أنواع مختلفة من الفكاهة. أنشأ الفريق مسحاً جديداً مكون من 20 سؤالاً يسمى مسح الفكاهة المبكر (EHS) وطلبوا من أولياء أمور 671 رضيعاً إكماله.

تطلّب EHS من الآباء وضع علامة نعم أو لا إذا وجد طفلهم نكتة معينة مضحكة، إما من قبل الطفل نفسه أو من قبل الآخرين.

كان عمر جميع الأطفال في مكان ما بين شهر إلى 47 شهراً وتم استقطابهم من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا.

تم مسح معظم الآباء مرة واحدة فقط، عندما كان طفلهم في مكان ما بين هذه الأعمار.

وقالت الدكتورة هويكا لـ MailOnline: “كان لدينا في المتوسط حوالي 14 مشاركا ًشهرياً، ولكن هذا يختلف اعتماداً على الشهر المحدد”. وجد الفريق أن أصغر عمر تم الإبلاغ عنه عن الأطفال الذين يقدرون الفكاهة كان شهراً واحداً فقط، وعلى وجه التحديد من عملية دغدغة.

يقدر 50 في المائة من الأطفال الفكاهة في عمر شهرين، وهنا ليس فقط الدغدغة، ولكن الوجوه المضحكة أيضاً.

في العينة، كان هناك 16 من الرضع الذين تتراوح أعمارهم ثلاثة أشهر، 14 منهم أو 88 في المائة كانوا يقدرون نوعاً من الفكاهة، بحسب الفريق.

وقالت الدكتورة هويكا لـ MailOnline: “أعتقد أن موضوع الفكاهة ينطلق حقاً في عمر ثلاثة أشهر”.

“أبلغ أربعة عشر من أصل 16 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر عن تقدير الفكاهة، بما في ذلك الأصوات المضحكة والموضوعات المحرمة (على سبيل المثال، براز، تجشؤ)، دغدغة، لعبة أطفال، وأفعال جسدية مضحكة (على سبيل المثال، ركل الساقين في الهواء).”

بشكل مثير للدهشة، كان أصغر الأطفال الذين أنتجوا شكلهم الخاص من الفكاهة بعمر أربعة أشهر فقط. أربعة من أصل 10 الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر في الدراسة كانوا ينتجون الفكاهة، وفقاً للوالدين، على شكل ضوضاء مضحكة وأفعال جسدية.

وقالت الدكتورة هويكا: “من المهم أن نتذكر أن هذه مجموعة صغيرة، وعندما ننظر إلى جميع الأعمار معاً، يبدو أنّ العمر المتأخر أكثر معياراً للأطفال لبدء إنتاج الفكاهة”.

بحلول 11 شهراً، أنتج 50% من الأطفال الفكاهة الخاصة بهم. بشكل عام، كان نصف الذين كانوا ينتجون الفكاهة قد فعلوا ذلك في الساعات الثلاث الماضية.

بشكل عام، يقدر الأطفال دون سن السنة الأشكال الجسدية والبصرية والسمعية للفكاهة، وكلها كانت أساسية إلى حد ما.

وشملت الأمثلة إخفاء وكشف الألعاب، دغدغة، وجوه مضحكة، الفكاهة الجسدية (مثل وضع رأسك من خلال ساقيك)، أصوات مضحكة والضوضاء، المطاردة، وإساءة استخدام الأشياء (مثل وضع كوب على رأسك).

يقدر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم عام واحد عدة أنواع من الفكاهة التي تنطوي على الحصول على رد فعل من الآخرين. وشمل ذلك الإغاظة، خلع الملابس، تخويف الآخرين، والموضوعات المحرمة، مثل الفكاهة في المرحاض. كما أنهم وجدوا أنه من المضحك أن تتصرف مثل حيوان.

عكست الفكاهة لدى البالغين من العمر عامين تطور اللغة، بما في ذلك التسمية الخاطئة، واللعب بالمفاهيم (“الكلاب تقول مو”).

كما وجدوا أنّ الأطفال في هذه الفئة العمرية يظهرون خطاً متوسطاً لأنهم يقدرون السخرية من الآخرين والفكاهة العدوانية (مثل دفع شخص ما).

وأخيراً، تم العثور على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 3 سنوات يحبون اللعب مع القواعد الاجتماعية.

ومن المثير للاهتمام، لم تكن هناك فروق ملحوظة بين الأطفال في البلدان الأربعة المختلفة، على الرغم من أنّ الدراسات المستقبلية يمكن أن توسع مجموعة البيانات لتشمل أكثر من مجموعة متنوعة من الثقافات.

يقول الباحثون إن مسحهم الجديد “يعالج فجوة مهمة عند تطور أنواع مختلفة من الفكاهة”. وقالت الدكتورة هويكا: ” مع المزيد من الأبحاث، يمكننا استدام نتائج الأبحاث كأداة تشخيصية في التطوير المبكر من حيث الاختلافات التنموية، والمساعدة في تطوير معلمي الأطفال والمنهج الوطني للمملكة المتحدة لسنوات 0-5″.