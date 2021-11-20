هاني شاكر في مرمى الاتهام بقضية الممنوعين من الغناء في مصر.. “اللي يسمعهم ما يشرفنيش إنه يسمعني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر هجومًا حادًا على من اتهموه بمحاربة نجوم المهرجانات بسبب الغيرة من شعبيتهم، ووجه انتقادًا مباشرًا لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي أعلن مؤخرًا عزمه استضافة كل الفنانين الممنوعين من الغناء في الدورة المقبلة لمهرجان الجونة، وكشف صراحة عن عدم إعجابه بصوت هاني شاكر.

وظهر هاني شاكر بصوت منفعل للغاية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ورد على ساويرس قائلا: “نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا”.

وأضاف: “نجيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعني وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني”.

وتابع هاني شاكر: “أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني”.

ونفى هاني أن تكون مهمة معاقبة الفنان قاصرة على الرقابة على المصنفات الفنية، وأضاف: “إذا كان هناك عضو لدي وقام بفعل شيء خارج أقوم بمحاسبته ولا أنتظر الرقابة”.

وتابع قائلا: “الأستاذ اللي اتكلم وقال نفسنة (يقصد نجيب ساويرس)، أنا هتنفسن من حنجرة وكزبرة أتنفسن إزاي بأمارة إيه هو أي تلاقيح كلام على الناس، أي تقليل من قيمة الناس المحترمة في البلد، كل اللي عايز يقول كلمتين يقولهم؟ أنا لا أقبل هذا الكلام”.

وعن نجوم المهرجانات وقرار منعهم قال إن هناك أشخاصًا كثر تقدموا بمحاضر لحسن شاكوش بعد اتهامه لزملائه العازفين على المسرح بأن أولادهم راقصات.

وعن باقي الأسماء التي مُنعت بموجب القرار قال الفنان هاني شاكر إن عليهم التقدم في الاختبارات المقبلة واجتيازها وأنه لا يمنع أحد.

وسبق مداخلة هاني شاكر مداخلة لمؤسس مهرجان الجونة نجيب ساويرس، قال خلالها إن قرار منع مطربي المهرجانات عن الغناء قرار معيب، وأنه لا أحد يستمع إلى هاني شاكر، ويجب على هاني أن يهتم بالظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء، ولا أحد يستطيع منع أحد من الغناء، وأن ما فعله هاني شاكر هو نفسنه وغيرة.