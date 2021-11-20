أمير كرارة بظهور نادر مع ابنته.. هل تُشبهه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم حرصه الكبير على إبقاء حياته الخاصة وأفراد أسرته بمعزل عن الكاميرات وعن حياة الصخب والأضواء، أطلّ النجم المصري أمير كرارة بظهور نادر مع ابنته ليلى من خلال صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”.

ونشر “كرارة” مجموعةً من الصور عبر خاصية “الستوري” في “انستغرام”، ظهر فيها داخل سيارته رفقة ابنته ليلى، وعلَّق عليها قائلاً: “لولا”، وبدا واضحاً أن ليلى تُشبه والدها في بعض الملامح.

وكان أمير كرارة في طريقه لاصطحاب ليلى إلى النادي لخوض تدريباتها في كرة السلة؛ وهو ما كشف عنه من خلال صورة أخرى نشرها رفقة ابنته في النادي، ووضع عليها صورة لكرة السلة.

وسبق أن أعلن “كرارة” عن مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة”، وتوليه دور البطولة، وهو العمل الذي سيتولى إخراجه أحمد نادر جلال، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأوضح كرارة، خلال كلمة ألقاها بفعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، أنّ مسلسل “الاختيار” بجزئيه الأول والثاني جعل العديد من صغار السن يفهمون المعنى الحقيقي للوطن، وأهمية الدفاع عنه ضد أيِّ محاولات العبث بمقدراته.

وأشار إلى أنّ ذلك هو الهدف من خلال تجسيد هذه الأعمال البطولية التي قام بها أبطال مصر، سواء من الجيش وهو ما حدث في الموسم الأول من مسلسل الاختيار، أو من رجال الشرطة والأمن وهو ما جسّده الجزء الثاني من المسلسل.

وكان آخر ظهور درامي لـ أمير كرارة مسلسل “نسل الأغراب”، الذي عُرض في رمضان الماضي 2021، ببطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا.