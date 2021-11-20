عمر كمال يحصل على سيارة هدية.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري عمر كمال عن تلقيه هديّة ثمينة جدًا وهي سيارة من ماركة “بنتلي” من قبل إحدى العائلات الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

وشارك عمر كمال جمهوره ومتابعيه في “انستغرام” مجموعةً من الصور، يظهر فيها وهو يحمل درع التكريم، ويستند إلى سيارة بيضاء مُزيَّنة، يبلغ سعرها 10 ملايين جنيه مصري تقريباً.

ووجّه عمر الشكر والتقدير لأهالي المملكة العربية السعودية، وخص منهم عائلات “الشاطري” على التكريم وحسن الاستضافة طوال فترة وجوده في المملكة. كما شارك جمهوره بعض المقاطع من داخل الحرم المكي، أثناء قضائه مناسك العمرة.

وكانت آخر أعمال عمر كمال أغنية “ضيعنا”، والذي تعاون فيها مع المطرب عبد الباسط حمودة، وحققت 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة في “يوتيوب” بعد أسبوع من طرح الكليب.