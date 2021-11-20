مصطفى قمر يشوّق المتابعين لأغنيته الجديدة.. ويكشف اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان المصري مصطفى قمر جمهوره لأغنيته الجديدة التي يُجرى التحضير لها في الفترة الحالية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “انستغرام”، أطلَّ فيه على متابعيه في الصباح الباكر.

وظهر مصطفى قمر، خلال الفيديو، وهو يرتدي نظارة شمسية أثناء وجوده داخل أحد الاستوديوهات التي تشهد تسجيل عمله الغنائي الجديد، كاشفاً عن اسم الأغنية وهي بعنوان “وصلوله”.

وقال مصطفى قمر، في الفيديو: “يا جماعة أنا بسجل أغنية جديدة، النشاط بدأ، أنا لابس نضارة الشمس علشان الساعة 6 الصبح وسهران علشان أسمعكم حاجة حلوة أوي قريب، اسمها (وصلوله)”.

وكان مصطفى قمر قد نشر صورةً له بصحبة الملحن عنان عوض، وكتب تعليقاً جاء فيه: “مش هقول استنوا أغاني قريب جداً أنا هقول استنوا مفاجآت من كلمات وألحان حبيبي عنان عوض اللي أذهلني بأغاني تحفة”.

يُذكر أنّ آخر مشاركات مصطفى قمر في السينما كان من خلال فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز، حيث ظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم كضيف شرف، والفيلم إخراج أحمد الجندي، وشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار.