“نتفليكس” تُطلق موقعاً جديداً لتقييم العروض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان الشهر الماضي أنّها ستبدأ تغيير الطريقة التي تُصنِّف بها أفضل عروضها، أطلقت شركة نتفليكس موقعاً إلكترونياً جديداً لتقييم العروض، وعرض قائمة أسبوعية بأكثر الأفلام والمسلسلات شعبية.

وذكرت “نتفليكس” في أكتوبر الماضي أنّها ستُغير مقاييس شعبية العروض، والتي كانت تقوم على عدد المشاهدات التي تتخطى دقيقتين، وستبدأ ترتيب العروض حسب إجمالي عدد الساعات التي تمت مشاهدتها بدلاً من ذلك.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتحديث القائمة أسبوعياً كل ثلاثاء، وستعرض القائمة فئات، بما في ذلك أفضل الأفلام الإنجليزية والأفلام غير الإنجليزية، المسلسلات الإنجليزية والمسلسلات غير الإنجليزية.

وتتبع كل قائمة نجاح المحتوى خلال الفترة بين الإثنين إلى الأحد، قبل نشرها يوم الثلاثاء.

يُذكر أنّ جميع المحتوى الموجود على تطبيق Netflix مُؤهَّل للظهور في هذه القوائم، بما في ذلك العروض والأفلام الأصلية والمرخصة.