أشهر أفلام قدمت عن الأطفال في السينما المصرية والعالمية منها العفاريت وهاري بوتر

القاهرة - سامية سيد - أفلام عالمية ومصرية كثيرة كان أبطالها أطفال وتناولت الطفولة وتعرضت لحقوق الطفل ومشاكل كثيرة تخصه منها قضية أطفال الشوارع التي قدمت في الكثير والكثير من الأعمال، ويقدر عدد الأفلام التي قدمت قضايا وهموم الطفل في السينما العالمية حوالي 6000 فيلم، واليوم 20 نوفمبر يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل وهو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة.



السينما والطفولة

تناولت مثلاً السينما المصرية قضية أطفال الشوارع في عدد كبير من الأفلام منها الأبيض والأسود، ومنها الملون ومن أهم الأفلام التي تناولت وتعرضت لتلك القضية فيلم " أولاد الشوارع " ليوسف وهبي وهو من إنتاج عام 1951 ، وناقش الفيلم قضية الأطفال وخاصة هؤلاء الفئة التي لم يكن لهم مأوي وألقي الضوء علي الأسباب الرئيسية لظاهرة انتشار أولاد الشوارع ودق من خلاله ناقوس الخطر لهذه الظاهرة.



فيلم العفاريت

قدمت أيضًا الفنانة الراحلة مديحة كامل والمطرب عمرو دياب فيلم " العفاريت " في فترة الثمانينات ودارت أحداثه حول شمندي الذي يتعاون مع (الكتعة) التي تتاجر بالأطفال ويتطرق العمل إلي حياة الأطفال المشردة وسط المخاطر التي تواجه هذه الفئة بعدما يلفظهم المجتمع ويظلون عرضه للأمراض الاجتماعية من التسول والسرقة والاتجار بأعضائهم ، ولم تكتفي السينما المصرية بهذين الفيلم ولكن قدم الكثير والكثير من الأعمال ولكننا اخترنا نموذجين أحدهما في أفلام زمان والأخر في فترة قريبة إلي حد ما .

أما السينما العالمية فكانت الأغزر في تقديم أفلام للأطفال ولدي هوليود شركة متخصصة فقط في انتاج كل ما يخص الطفل وهي "ديزني" التي تمتعنا بالكثير من الأعمال الحية والكرتونية، ومن أشهر الأفلام في هذا الصدد سلسلة " هاري بوتر"، وأفلام أخري مثل: The Wizard of Oz، Coco، Jumanji، Home Alone، Cheaper by the Dozen، Frozen، Finding Nemo، How to Train Your Dragon ، The Little Mermaid، فيلم Mr Fox (مستر فوكس)، فيلم Moana (موانا) ، وفيلم the Emperor's New Groove‏ (حياة الإمبراطور الجديدة)، Up (فوق).



فيلم الفار الطباخ او خلطبيطة بالصلصلة

للحق فقد أنصفت السينما العالمية الطفولة وتناولت كل قضاياها ومشاكلها من خلال سلسلة أفلام كثيرة، وأفلام أخري تناولت الطفولة المضطربة التي يمر بها الكثير من الأطفال، ومنها مثلا فيلم The Sixth Sence وهو واحد من أغرب الأفلام التي أنتجتها هوليوود على الإطلاق، وأفضلها أيضًا في تاريخ السينما العالمية.