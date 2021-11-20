شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تحتفل بعيد ميلاد آدم درايفر بصورة من فيلمهما House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية ليدي جاجا، على تهنئة النجم الأمريكي آدم درايفر، بعيد ميلاده الذي حل أمس 19 نوفمبر، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من كواليس فيلمهما الجديد House of Gucci الذي يشاركان فيه دور البطولة، وكتبت جاجا على الصورة التي نشرتها "عيد ميلاد سعيد لشخص أشعر بالفخر لمعرفته، صورة من كواليس تصوير House of Gucci، أتمنى لك أفضل يوم، انا الممثلة المحظوظة التي تعلمت منك كل يوم، أعرف الان لماذا يصرخ معجبيك عند رؤيتك، لأنك أفضل وانت غريب الأطوار مثلي".

وحرصت النجمم العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، على دعم النجمة العالمية بريتني سبيرز في أزمتها مع انهاء الوصاية المفروضة عليها من قبل والدها بعد سلسلة من القضايا في المحاكم، حيث أكدت دعم سبيرز في إحدى مقابلاتها أثناء حملة ترويجها لفيلمها القادم House of Gucci، حيث قالت جاجا: "أدعم بريتني سبيرز بشكل كبير في أزمتها، إنها امرأة تعمل في هذا المجال وقد أظهرت الكثير من قوتها، في فترة شبابها كانت ملهمة بالنسبة لي كشابة".

واعترفت ليدي جاجا أنها تشتري أحياناً منتجات وإكسسوارات "تقليد" خاصة في الأعياد والمناسبات، من بينها حقيبة جوتشي تباهت بها لفترة طويلة، حيث ذكر موقع hollywoodreporter أن جاجا أقرت باعترافها في مقابلة مع لورين زيما بمناسبة العرض الأول لفيلمها House of Gucci، أنها لا تمانع ارتداء الحقائب المقلدة .