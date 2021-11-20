شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيي حفلا غنائيا فى الأقصر.. 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى علي الحجار حفلا غنائيا في الأقصر يوم 23 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات مهرجان صعيد مصر ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة .

واختتم مؤخرًا النجم الكبير على الحجار حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، حيث أحيا حفلاً غنائيًا في مكتبة الإسكندرية، وققدم من خلاله باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون أنت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي .

وأحيا مؤخرًا النجم علي الحجار حفلاً غنائياً على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ورفع شعار كامل العدد، بدأها بأغنية المال والبنون وبعدها قدم حوالي حوالي 15 أغنية على مدار حوالى ساعتين، منها بنت وولد وعلى قد ماحبينا ولما الشتا ومسألة مبدأ وماتمنعوش الصادقين والليل وآخره وذئاب الجبل والليلة ليكي وقولنا واعذريني وتجيش نعيش وعارفة وكان إحساسي ومش عابر سبيل، واختتم حفله بأغنية بوابة الحلوانى.

يذكر أن الفنان على الحجار قد طرح أغنية " اشتقنالك " فى شهر رمضان الماضى من كلمات النجم صلاح عبد الله ولحن أحمد الحجار ، وتقول كلمات الاغنية "اشتقنالك اشتقنالك اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك .