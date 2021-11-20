شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين شقيق محمود حميدة ومتزوج من نهلة سلامة فى "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محسن محيي الدين في بطولة مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة والذي انطلق تصويره مؤخرًا للعرض في الموسم الشتوى، ويظهر محسن خلال الأحداث في دور شقيق حميدة، ومتزوج من الفنانة نهلة سلامة، وتظهر العديد من الصراعات العائلية في اطار اجتماعى.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

ويستعد محسن محيى الدين لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان "ولاد عابد" تأليف سماح الحريرى وإخراج أكرم فريد ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

يذكر أن محسن محيى الدين يشارك في العرض المسرحى "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده