شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: أغنية يا طيور كانت بوابة عبوري وحصولي على عضوية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نسمة محجوب عن فيلم "الرقص مع الشيطان"، وهو من إخراج والدها، إنها كانت تجربة مهمة وفيلم رائع وله أبعاد كبيرة وفيلم متطور وسابق عصره وهو من ميزات والدي.

وعقب المخرج علاء محجوب أنني تعاملت مع عدد كبير من السيناريوهات وكتاب السيناريو وكانت لي رؤية معينة، ومع الوقت أصبحت أكتب سيناريوهات أفلام وفي تاريخي كتبت 7 أفلام والمشكلة أن التكلفة الإنتاجية كانت عالية، وأن المنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي تحدث معي لإخراج أحد الأعمال التليفزيونية واعتذرت.





وأضافت نسمة، خلال حلولها ووالدها المخرج علاء محجوب ضيفين على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، إن تجربتي باستار أكاديمي قدمت فيها العديد من الألوان، وكانت تجربة مهمة، وعندما حصلت على اللقب كان عندي تشتت، ولم أكن أعرف اختار أي اتجاه أوبرالي أو رومانسي، لمدة خمس سنوات حتى استقريت على الشكل الغنائي بعد تجارب مختلفة وسماع العديد من الألوان الموسيقية.

وعن أول البوم لها قالت نسمة محجوب إنه لقى صدى طيبا، ووجدت العديد من الجماهير تطلب أغاني بعينها.





ومن جانبه قال المخرج علاء محجوب، إنني قمت بإنتاج أول ألبوم لها وكنت مؤمنا بتجربتها، وموهبتها القوية، وأشدت بقدرتها الفنية وبخاصة إحساسها بالكلمات وقدرتها على إيصال تلك المشاعر والأحاسيس إلى الجماهير بطريقة فنية عذبة.

وتابع، إن غناءها لأغنية يا طيور جعل الملحن عمار الشريعي يوافق على أنها تكون عضو نقابة، وكان لا بد من موافقة رئيس اللجنة الملحن الكبير حلمي بكر.