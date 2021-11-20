شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تشارك فى حدوتة "إنسان مميز" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة منة عرفة فى الحدوتة الجديدة من مسلسل "إلا أنا" والتى تحمل اسم "إنسان مميز" ويشاركها فى بطولة العمل كل من الفنان يوسف عثمان ومايان السيد، وجارٍ التعاقد مع آخرين، ومقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، "حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

من ناحية أخرى يذكر أن خلافات الفنانة منة عرفة وزوجها بعد أزمة انفصالهما، قد انتهت ولا تزال أخبارهما تتصدر حديث مواقع التواصل، وجرى الحديث مؤخرًا أن مشهدا بين الفنان محمد نجاتى ومنة عرفة من مسلسل "فيلا 101" رفضت تجسيده كان وراء هذه الأزمة.

نجاتى الذى يجسد دور طبيب بالعمل قال: يوجد مشهد إغماء لمنة ومفترض أن يحملها على يده لكنها رفضت وهذا مخالف للسيناريو وحدثت مشكلة وتم حذفه" أشار إلى أن مشهد آخر يقوم بجس نبض إيدها لكنها رفضت فى البداية

لكن محمود المهدى زوج منة نفى أن يكون انفصاله عنها بسبب المشهد وقال فى فيديو: "بيتقال إن في مشهد وهو ده اللى تسبب في الانفصال وده غير صحيح".