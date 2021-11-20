شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تغنى "حب إيه" و"أمل حياتى" على مسرح ساقية الصاوى.. 2 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلاً غنائيًا للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس ٢ ديسمبر المقبل، وتقدم أم كلثوم هذا الشهر أغنيتين من أروع أغانيها هم "حب إيه" و"أمل حياتي"، وذلك خلال حفلتين متتاليتين، علي أن تبدأ الحفلة الأولى فى تمام الساعة الساعة السادسة مساءً، والحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .