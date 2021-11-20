شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يعلق على قرار الموسيقيين بوقف "أصحاب المهرجانات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان تامر عاشور على قرارات نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب هاني شاكر بإيقاف عدد من مطربي المهرجانات، ووصف القرار بأنه اعتراف من الموسيقيين بأن هؤلاء مطربون على عكس الحقيقة.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "الحقيقة أنا شايف إن مش أي حد اسمه يقترن بالغناء بغض النظر عن أي قرار.. قرار منع فلان عن الغناء، ده اعتراف بأن كل اللي اتمنع بيغني فعلًا، ولازم الجمهور يفهم إن هم اتمنعوا من الأداء على المسرح، علشان له ضوابط، ولكن يقدروا ينزلوا مهرجانات عادي والناس تسمعهم عادي".

من ناحية أخرى، أعلن عاشور الانتهاء من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد بعد فترة من التأجيلات؛ بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أنه متبقى بعض الرتوش الأخيرة ليكون جاهزا للجماهير.

وقال عاشور، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. امبارح انتهيت من تسجيل جميع أغانى ألبومى الجديد، ومرحلة صغيرة ويبقى جاهز لكل جمهورى الغالى، وفى مفاجآت كتير.. دعواتكم".

وسبق وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارا وصفته بأنه يهدف إلى ضبط الساحة الغنائية، بوقف 19 من مطربى المهرجانات عن العمل، قائمة الممنوعين بأمر النقابة شملت كلا من حمو بيكا، وحسن شاكوش (إلغاء التصريح السنوى) وكزبرة وحنجرة، ومصطفى زكريا محمد على (وشهرته مسلم) وأبو ليلة، وأحمد قاسم (وشهرته فيلو) وأحمد موزة، وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، ولاود سليم، والعصابة والزعيم، وعلاء فيفتى، وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة، ووزة مطرية، وشكل، وعمرو حاحا.

القرارات لا تقتصر فقط على هؤلاء لكن النقابة قررت منع كل من ليس عضوا فى النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.