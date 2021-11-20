شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تستأنف تصوير مسلسلها الجديد "عنبر 6" بعد الحداد على والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة السورية سلاف فواخرجى تصوير مسلسلها "عنبر 6" بعد فترة توقف استمرت شهرين بسبب وفاة والدها تعرضت فيها لحالة نفسية سيئة لم تستطع بعدها استئناف اعمالها الفنية، ويضم هذا العمل الدرامى حكايات تقارب عالم سجون النساء، وقصص مستوحاة من قضايا حقيقة هزت الرأى العام، وقد تم إعداد وبناء ديكورات خاصة على مساحة ضخمة، لتصوير العمل فيها، ويعد هذا العمل الدرامى هو معالجة هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، وإخراج على العلي.

مسلسل "عنبر 6 "يشارك في بطولته أيضاً صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، وإخراج علي العلي.

ورحل الناقد السينمائي محمد فواخرجي، والد سالف فواخرجي 16 سبتمبر الماضي، إذ كشفت نقابة التمثيل السورية ، عبر بيان لها، عن وفاته دون الكشف عن أسباب الوفاة، إذ كتبت النقابة عبر حسابها بفيس بوك بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله ً وانا اليه راجعوان "نتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سالف فواخرجي بوفاة والدها