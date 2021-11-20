شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يشارك فى فيلم أحمد حلمى "العيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد مالك فى فيلم النجم أحمد حلمى الجديد "العيل"، حيث بدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى، حيث انطلق تصوير الفيلم الأسبوع الماضى فى مدينة الشيخ زايد وجمعت المشاهد الأولى بين روبي وبطل العمل أحمد حلمى.

ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.

يذكرأن أحمد مالك يشارك فى فيلم "كيرة والجن" الذى يواصل أبطاله التصوير فى دولة المجر حالياً، والعمل مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.