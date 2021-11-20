شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل عن مشاركته بغناء وتلحين 4 أغنيات بمسلسل "أيام": ملحمة موسيقية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والملحن هيثم نبيل، عن سعادته بالمشاركة فى بالغناء والتلحين فى 4 أغنيات سوف تعرض خلال مسلسل "أيام" للنجمتين حورية فرغلى وشيرى عادل، المقرر عرضه الثلاثاء القادم، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكدا أنها ملحمة موسيقية جديدة فى مشواره بالأعمال الدرامية.

وكشف نبيل، عبر حسابه على "فيس بوك": "أجدد أعمالى مسلسل أيام، إن شاء الله ملحمة موسيقية جديدة فى مشوارى للأعمال الدرامية، مشارك بـ4 أغانى من غنائى وألحانى، أغنيتين من كلمات كريم سامى، أغنيتين من كلمات سارة سعيد، أغنية غناء آية خفاجى، الأغانى توزيع محمد نزيه، وهندسة صوتية zoom".

مسلسل "أيام" كان يحمل مسبقا اسم "أيام وبنعيشها"، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى، شيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى ومصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه فى 45 حلقة فى إطار شعبى.

وتجسد حورية فرغلى ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش فى حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، أما شيرى عادل فتجسد دور فتاة تفقد عائلتها فى حادث، ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت، وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.