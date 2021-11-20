شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمة الفنون، الثلاثاء المقبل، المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما ضمن التوسعات التي تجريها الأكاديمية فى مبانيها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور نجوم الفن: كريم عبد العزيز وأحمد السقا ومحمد هنيدى وليلى علوى والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد وآخرين.



المبنى الجديد

كانت أكاديمة الفنون قد افتتحت مسرح الدكتورة نهاد صليحة 6 نوفمبر الجارى، وكرمت كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان لطفي لبيب حضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون أن الراحلة نهاد صليحة كانت علامة فارقة في حياتنا الثقافية وكانت تعد مصدرًا من مصادر الثقافة وكانت تضيء عالمنا بالمعرفة، كما وجهت الشكر للفنان أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق على جهوده في هذا الصرح العظيم، حيث اعتذر اليوم عن الحضور لانشغاله بأعمال أخرى.

تبلغ مساحة المسرح 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترًا وعمق 14 مترًا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور، وصالة التمثيل مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين فى أشكال وأساليب المسرح المختلفة، ويساعد الفنان على تغيير شكل المسرح والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد ومن الممكن أن يتحول المسرح إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية ويساهم فى تلبية الرغبات الفنية والتعليمية.