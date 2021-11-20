شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى الهوارى فى رمضان 2022.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم مصطفى شعبان للعمل مع المخرج مجدى الهوارى في مسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث تعاقد الهوارى على إخراج العمل مؤخرًا، وتكتبه ورشة من المؤلفين الشباب، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائى، لتعود ثنائى مصطفى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وتعاون النجم مصطفى شعبان مع المخرج مجدى الهوارى للمرة الأولى في فيلم "الوتر" الذى تم عرضه عام 2010، من تأليف محمد ناير وشارك في بطولته غادة عادل، أروى جودة، أحمد السعدنى، سوسن بدر، أشرف زكى، فاطمة ناصر، محمد محمود، سعيد الصالح، وائل سامى، على حسنين.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدى الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" وبطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت.