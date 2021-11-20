شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتصدر تريند يوتيوب بـ"هموت من غيرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية "هموت من غيرها" للنجم رامى صبرى تريند يوتيوب، بعد 24 ساعة من طرحها، إذ أتيحت لجمهوره أمس الخميس والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى.

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع دامت عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاونا جديدا، بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هي: أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.