شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح برومو أغنيته الجديدة "وجع كام يوم" بتوقيع زعيم وأحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد جمال، برومو أغنيته الجديدة "وجع كام يوم"، المقرر طرحها كاملة فى وقت قريب، بعد الانتهاء من تسجيلها، وهى من كلمات جمال الخولى، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم، حيث نشر جزءا من الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "وجع كام يوم.. قريباً".

وأحيا المطرب أحمد جمال مؤخرا حفلاً غنائيًا بأحد فنادق بورفؤاد، كما أحيا حفلا غنائيا آخر، بجامعة المنصورة والذى قدم خلاله باقة من أشهر أغنياته المميزة المحببة لدى جمهوره والتى قدمها خلال مشواره الغنائى.

كما طرح الفنان أحمد جمال خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس، كما سجل حلقة مع النجم أمير كراره فى برنامجه "سهرانين"، وشاركته فيها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.