اعلامية لبنانية تروي كيف تصرفت بعد تعرضها للتحرش من قبل احد السياسيين.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 09:57 صباحاً - كشفت الاعلامية اللبنانية سمر ابو خليل عن تعرضها للتحرش من قبل احد السياسيين وذلك اثناء حلولها ضيفة على الاعلامية رابعة الزيات في برنامج “شو القصة” على شاشة تلفزيون “لنا”.

وقالت سمر ابو خليل، خلال اللقاء، ان احد السياسيين قام باحتضانها بوضع يده على كتفها اثناء تواجدها في احد المؤتمرات بحضور سياسيين واعلاميين.

وكشفت انها مدربة على التايكواندو لذا فقد كانت ردة فعلها بدون تفكير رياضية قائلة “لا شعوريا مسكت له يده وبرمتها وحطيتها ورا ضهره وقلت له على صوت عالي على قد ما صوتي بجيب المرة الجاية بعلقلك ياها برقبتك”.