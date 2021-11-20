هاني شاكر يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده: خالص التهاني القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق يوم الجمعة، إذ أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954.

ونشر شاكر، صورة الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "خالص التهاني القلبية بالصحة والريادة والانتصارات إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم ميلاده.. كل سنة وأنت طيب يا سيسي".

يذكر أن أخر أغاني هاني شاكر "وأنت غايب" باللهجة الخليجية، من كلمات خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، وتوزيع يوسف حسين (مهاب).

كما طرح هاني شاكر أيضا مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.