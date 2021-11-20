أحمد شيبة يعد الطعام في الشارع: "اتفضلوا معايا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد شيبة، في الشارع أثناء تحضير الطعام وسط المارة بالمنطقة التي يعيش فيها.

ونشر شيبة، الفيديو، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "جمعة مباركة عليكم.. اتفضلوا معايا".

وكان أحمد شيبة، رُزق مؤخرا بمولودة جديدة أسماها "ملك"، وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني بملك أحمد شيبة، ربنا يخليها لنا يارب ويرزقنا برزقها".

وقدّم أحمد شيبة مؤخرا أغنية "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصري، والملحن فارس المصري، وتوزيع طه الحكيم.