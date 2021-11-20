عمر السعيد يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده: كل سنة وأنت معانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان عمر السعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق يوم الجمعة، إذ أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954.

ونشر السعيد، صورة الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "دمت لنا بصحة وقوة وإرادة منفردة ورؤية نافذة للمستقبل.. كل سنة وأنت معانا.. تحيا مصر".

يذكر أن أخر أعمال مسلسل "قصر النيل" في موسم دراما رمضان 2021.

"قصر النيل" من ﺇﺧﺮاﺝ خالد مرعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، بطولة النجوم: دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، وصلاح عبدالله وغيرهم.