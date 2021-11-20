شيرين للسيسي: “كبيري وابويا وتاج فوق راسي”

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على تهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.

وعردت شيرين على هاشتاغ “كل سنة وانت طيب يا سيسي” كاتبة: “كل سنة و حضرتك طيب يا كبيري، يا ابويا و ربنا يديمك نعمة في حياتي وتاج فوق راسي”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/sherine/status/1461803044383952901?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان قد صادق يوم أمس الجمعة عيد ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فهو من مواليد 19 نوفمبر 1954.