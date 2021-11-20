رولا يموت تكشف حقيقة نقلها الى المستشفى بعد “علاقة حميمة”!

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - إنتشر خبر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حول نقل ​رولا يموت​، لاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعله يتصدر الترند.

وقد خرجت رولا عن صمتها في حسابها الخاص ونشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: “إشاعات”.

ودائماً ما تثير رولا الجدب بمنشوراتها فقد إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لها ظهرت تستعرض جسمها برقصة، إعتبرها المتابعون “فاضحة” على أنغام أغنية عراقية وهي شبه عارية، إذ إرتدت مايوه فاضح،