بسمة بوسيل مع شام الذهبي: “شقيقات”!

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - كشفت الفنانة المغربية المغربية ​بسمة بوسيل​ زوجة الفنان المصري تامر حسني عن صداقة تجمعها بـ ​شام الذهبي​، إبنة الفنانة السورية أصالة، بصورة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي. وظهرت بسمة بالصورة برفقة شام من إحدى المناسبات، وكتبت تعليقاً قالت فيه: “شقيقات”. كما بدت بسمة والذهبي بإطلالة باللون الأسود، فإرتدت بوسيل فستاناً وتركت شعرها منسدلاً، أما شام فبانت مرتدية بنطلون جينز وقميص بأكمام من قماش الشيفون. وأثار المنشور إعجاب المتابعين، وتفاعلوا معها من خلال تعليقاتهم، فأشادوا بصداقة بسمة وشام، كما أن تامر وأصالة تربطها علاقة صداقة قوية.

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