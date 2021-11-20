شاعر سعودي يعترف بزواجه 13 مرة: “هذه حرية شخصية”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - اعترف الشاعر السعودي مقيت القحطاني، بزواجه ثلاثة عشرة مرة، مشيرًا إلى أن الرومانسية واللطف حالة خاصة.

وقال الشاعر مقيت القحطاني خلال حديثه في برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” مع الاعلامية نرجس العوامي : هذه حرية شخصية للمرأة وللرجل والبعض لم يفهمني وفسر كلامي بطريقة خاطئة.

وأضاف أنه يجب على من فسر كلامي بالخطأ أن يراجع نفسه، وكل من كان يعرفني لم يتضايق من تصريحي.

وأشار إلى أن الشعر موهبة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، موضحًا أنه دخل السجن لمدة 22 شهر في مطالبة مالية بسبب تجارة خسر فيها بدون قصد.