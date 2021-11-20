أول تعليق من تركي آل الشيخ على اهداء عمر كمال سيارة بنتلي في السعودية!

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، علاقته بالسيارة البنتلي التي حصل عليها مغني المهرجانات المصري عمر كمال أثناء زيارته للسعودية.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “”نشر البعض مقطعًا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات! بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة ولكن نظرًا للكذب المتعمد بذلك فسأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره!.

وكان عمر كمال قد اثار الجدل بعد اعلانه على حصوله على سيارة فاخرة من نوع “بنتلي” ودرعا تكريميا من قبل احد العائلات في مدينة جدة.

ونشر كمال، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وعلق عليه: “شكرا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “بشكركم جدا جدا على الاستقبال وعلى اليوم الحلو ده والضيافة. من ساعة ما جيت الرياض لحد هنا ما سبتونيش خالص. بشكركم جدا على الاستقبال”.