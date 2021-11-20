الهام الفضالة تتحدث عن ظلمها… وابنتها تبحث عن عروس لوالدها!

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - تحدثت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن تعرضها للظلم متهمة مشهورة لم تسمها، في مقطع فيديو، على خلفية مشكلة بينهما فيما يبدو بينما اثارت ابنتها النور الجدل في مقطع فيديو مع والدها خليل التميمي.

وقالت الهام الفضالة في الفيديو الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ إن ”الظلم من الظلمات وانا ما ارضى اظلم حد بعيدة وكافية خيري شري ولكن تظلمني الله فوق يظلمك “.

وأضافت: ”والدليل وحدة من يلي يظلموا الله لا بيلانا والله لا يجعلنا من الشامتين لكن الحين وصل الموضوع إنها تبرت منها، تبرت من بنتها، لأن رب العالمين ما يرضى بالظلم، سوت شي ما يقبلون فيه، سوت شي جايد كبير، وصلت المرحلة تبرت منها“.

واستنكرت الفضالة، خروج المشهورة المعنية عبر حساباتها في مواقع التواصل، واتهامها لها بأنها ”ظلمتها“ بسبب تقديمها شكوى ضدهاولفتت إلى أنها ”تملك أدلة ومستندات دفعتها لتقديم شكوى، ولم تقدمها عن عبث“.

ابنة الهام الفضالة تريد تزوج والدها

من ناحية اخرى، إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيه ابنة ​إلهام الفضالة​، النور، إلى جانب والدها ​خليل التميمي​. وبان خليل يحدث إبنته ويعبر عن سعادته معلناً أنها تريد تزويجه.

وقال التميمي للجمهور: “تعرفون شو تبي صارلها كم يوم”، لتجيب النور أنها ترغب بتزويجه، فرد: ”ما أبغى اتزوج“.فأشارت إبنته أنها مصرة على هذه الفكرة.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي أثار ردود فعل واسعة ومختلفة من خلال التعليقات فمنهم من أشاد بعلاقة الأب وابنته، منهم من إنتقد إلهام لتركها بناتها، بعد زواجها من الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​.