عائلة سعودية تكرم عمر كمال وتهديه سيارة بنتلي ثمنها 10 ملايين جنيه!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 20 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً - كشف مغني المهرجانات المصري عمر كمال، عن تكريمه من قبل عائلة سعودية واهدائه سيارة فاخرة من نوع “بنتلي” ودرعا تكريميا أثناء استضافتها له في المملكة.

ونشر كمال، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وعلق عليه: “شكرا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “بشكركم جدا جدا على الاستقبال وعلى اليوم الحلو ده والضيافة. من ساعة ما جيت الرياض لحد هنا ما سبتونيش خالص. بشكركم جدا على الاستقبال”.

وقد اثار هذا الاعلان الجدل حيث استغرب المتابعون منح عمر كمال هذه الهدية الفاخرة، والتي يبلغ ثمنها حوالي عشرة ملايين جنيه مصري، متسائلين عن السبب من ذلك.

وكان عمر كمال قد شارك قبل ذلك بفيديو جديد له داخل الحرم المكي وعلق قائلا: “جمعة مباركة عليكم يا حبايبي”.

ونشر “كمال” مقطع فيديو خلال الأيام الماضية من مكة المكرمة وهو يطارد الحمام على الأرض على أنغام أنشودة “المصطفى” لمشاري العفاسي.