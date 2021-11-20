سالي عبد السلام تنشر صورة مع خالد عليش وميرهان عمرو من حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الإذاعية سالي عبد السلام، صورة مع الفنان والمذيع خالد عليش، والمذيعة ميرهان عمرو، من حفل زفافهما، مساء الجمعة.

وعلّقت عبد السلام على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "فرح الغالي والغالية.. اللهم بارك".

واحتفل الفنان والمذيع خالد عليش، بزواجه من المذيعة ميرهان عمرو، مساء الجمعة، في قصر البارون.

ونشر خالد عليش، صورة له مع عروسه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حان الآن".

وشارك خالد عليش في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، وفرح الزاهد وغيرهم.

كما شارك في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع، والفنانة هاجر أحمد، من إخراج معتز التوني.