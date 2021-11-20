فيديو| إنجي المقدم تنشر إعلان مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "قواعد الطلاق الـ 45 " الإعلان التشويقي للعمل، المقرر بدء عرضه يوم الأحد المقبل على "mbc 4 "والسبت على "شاهد VIp".

ونشرت بطلة العمل الفنانة إنجي المقدم، الإعلان ترويجا للعمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "الإعلان التشويقى لمسلسل قواعد الطلاق الـ 45".

مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه في 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء.

العمل يخوض بطولته إنجي المقدم، عمر الشناوي، هيدي كرم، سالي شاهين، صدقي صخر، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ويُعد هذا المسلسل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي المقدم في الدراما التليفزيونية.