شرط أحمد فهمي حال المشاركة مع محمد رمضان في عمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الفنان أحمد فهمي، أن النجم محمد رمضان "ممثل متميز والخلاف بينهما كان على السوشيال ميديا بسبب قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وتم حل الخلاف".

أضاف فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "محمد رمضان ممثل شاطر وربنا يزيده وصاحب أداء تمثيلي كويس جدا، لكن مفيش حد فارق عن حد، وهو ممثل كبير جدا وشاطر جدا، ومش بحب انتقد تمثيل الزملاء".

وحول ترتيب الأسماء على التتر حال مشاركته في عمل فني مع محمد رمضان؛ قال أحمد فهمي: "لو أنا ورمضان هنشتغل مع بعض اللي بيحقق إيرادات أكتر اسمه يتكتب الأول، ومش بقول أنا أعلى منه ولا هو أعلى مني".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip، سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".