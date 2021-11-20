جمهور محمد رمضان أمام منزله في كاليفورنيا.. وهكذا استقبلهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو يظهر خلاله مع جمهوره أمام منزله في كاليفورنيا.

الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، استقبل خلاله جمهوره في حديقة منزله كاليفورنيا، على أنغام أغنيته "مافيا".

وعلّق رمضان على الفيديو قائلا: "أحلى حاجة بشوفها كل يوم قدام البيت جمهوري.. ثقة في الله نجاح".

يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، مع نجمي المغرب ريد وان ونعمان بلعياشي.