"أرفض اسمي يبقى جنب اسمه".. أحمد فهمي يكشف عن خلاف قديم مع أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد فهمي، أنه كان على خلاف مع النجم أحمد حلمي خلال تصوير فيلم "كده رضا" إنتاج عام 2007.

أضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "كنت على خلاف ما أحمد حلمي زمان، إنما دلوقتي مفيش أبدا، والخلاف كان في الشغل في (كده رضا)، وهو كان نجم العمل وهو اللي استلمني وأنا كنت متحمس".

وتابع: "اتعلمت من أحمد حلمي حاجات كتير ترجمتها بعدها بسنين، وأنا أعمل مع أحمد حلمي أي دور، وجيل أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز، وأحب أنزل وأنافسهم، ولكن ببص لهم بصة فوق، وأنا من جمهورهم وبتفرج على أفلامهم، وأرفض اسمي يبقى جنب اسم أحمد حلمي وأنا بعديه".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip، سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".