أحمد فهمي: مش بخاف من الموت.. والمرض بيضعف وأنا مابحبش الضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد فهمي، مساء الجمعة، إن استمرار معاناته مع المرض يسبب له ضيق، ولكنه غيّر نظرته للحياة وجعله يشعر بقيمة نعمة الصحة.

أضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "عندي فوبيا من المرض، ومش بخاف من الموت، ولكن المرض بيضعف وأنا مش بحب الضعف، ومفيش حاجة مستاهلة خناقة، والمرض بتاعي أساسه الضغط".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP.

وكتب "فهمي" مؤخرا عبر "تويتر": "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip، سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".