10 صور من حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان والمذيع خالد عليش، بزفافه على المذيعة ميرهان عمرو، مساء يوم الجمعة، بقصر البارون.

ونشر خالد عليش، أول صورة له مع عروسه من قصر البارون، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حان الآن".

كما نشرت ميرهان عمرو صورة أخرى لها مع زوجها، وعلّقت: "بكل فخر أعلن نفسي زوجة خالد عليش".

وشارك خالد عليش في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، وفرح الزاهد وغيرهم.

كما شارك في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع، والفنانة هاجر أحمد، من إخراج معتز التوني.