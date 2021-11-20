علا رشدي أمام البحر ونادية الجندي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

استعرضت الفنانة درة زروق، مدى جمالها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأضواء الحمراء الخاصة بي جدا.. يوم جمعة سعيد".

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي، أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ريت نعمل عمل طيب النهاردة لحد محتاج.. سواء كلمة حلوة، تشجيع أو حتى ابتسامة".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، نشرت إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بالنسبة للأشخاص الذين حاولوا إنقاذي، فقد جعلتني أقوى مما كنت عليه".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البحث والتعلم من صفات الإنسان المتطور.. الواعي لا يزال لديه مئات الأسئلة التي لا تزال بلا جواب، لكنه يعلم في قرارة نفسه أن لكل جواب وقته الخاص.. كم هو ممتع أن تكشف الحياة لنا نفسها يوما بعد يوم أكثر فأكثر.. لا بأس إن كنت اليوم لا تعلم وتعلم أنك لا تعلم، فأجهل الناس هو من يدعي المعرفة الكاملة ولا يعلم أنه لا يعلم".

رولا سعد

الفنانة رولا سعد، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السعادة هي أن تجد حولك أشخاصًا لا يرحلون، ولا يهملون، ولا يتغيرون".

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، وهى تشرب العصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كريم فهمي

ظهر الفنان كريم فهمي بصحبة زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ارتداد جزر المالديف".

أحمد داش

نشر الفنان أحمد داش، صورة له بجانب تمثال، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.