هاني شاكر: أطفال عندهم 3 سنين بيغنوا "خمور وحشيش" عشان شاكوش وعمر كمال ينبسطوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه "لا يليق ولا يصح أن تتصدر نوعية أغاني المهرجانات المشهد الغنائي في مصر".

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، "أنا شوفت فيديو لأطفال في الحضانة وهما مشغلين (بنت الجيران) وبيغنوا (خمور وحشيش)، العيال اللي عندهم 3 و4 سنين بيغنوا (خمور وحشيش) عشان الأستاذ حسن شاكوش ينبسط، وعشان الأستاذ عمر كمال ينبسط".

تابع: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيبوظ وبيخرب في البلد، وبيخرب في أولادنا وأخلاقهم، وإن شاء الله حسابهم عند ربنا كبير".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا قبل أيام بمنع 20 مغني مهرجانات من الغناء أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وغيرهم.