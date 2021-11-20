أحمد فهمي: الخطيب سيفوز في انتخابات الأهلي.. وهذا هو أفضل خليفة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد فهمي، إنه يدعم الكابتن محمود الخطيب فى انتخابات رئاسة النادي الأهلي القادمة.

أضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "الخطيب هيفوز بالانتخابات الجاية، وفي المستقبل البعيد أفضل شخص مؤهل لرئاسة الأهلي هو حسام غالي لأنه شخصية قوية ومحترمة جدا وبيحب النادي بجد ومثقف وفيه كل حاجة تؤهله للرئيس المستقبلي للنادي الأهلي".

وعبر فهمي، عن رأيه في أداء الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قائلا: "أي فريق بعد فترة بطولات بيبقى في إجهاد، ولكنه حقق بطولات قوية، بس إحنا غير راضيين حاليا على الأداء، وإحنا جمهور طماع جدا ولا نحب الخسارة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip، سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".