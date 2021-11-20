بهاء سلطان يقتحم عالم التمثيل من خلال مسرحية استعراضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة مرتقبة منذ أعوام، سيصبح عشاق ومحبو النجم والمطرب المصري بهاء سلطان على موعد برؤيته يدخل عالم التمثيل، حيث يستعد حالياً لخوض تجربته التمثيلية الأولى بمسرحية استعراضية جديدة.

وقد كشف المخرج المسرحي محمد إبراهيم، أن النجم بهاء سلطان سيخوض تَجربة المسرحية الاستعراضية الجديدة تحت عنوان “حلاوة الحب”، وهي من بطولة الفنان بهاء سلطان، ومن تأليف وإخراج وأشعار محمد إبراهيم. وتعتبر تجربة بهاء سلطان من خلال المسرح هي أول مشاركة له في عالم التمثيل بعد مشوار طويل من الغناء.

ورغم النجومية الكبيرة لبهاء سلطان فإنها لم تكن بقدر طموحات جمهوره بعد ذلك بعدما تفرغ اسمه لأزمات إنتاجية، بالإضافة لشائعات رافقت اسمه مثل اعتزاله الغناء الأمر الذي نفاه تماماً.

واستمر نجم بهاء في التوهج بعدما استمر في نشاطه الفني بفضل مجموعة من الأغاني والكليبات منها كليب أغنية “عاللي بيحصلي”، و”الواد قلبه بيوجعه”، و”كان زمان”.

يشار إلى أن بهاء سلطان بدأ مَسيرته الفنية بمشاركته بأغنيتين في ألبومي “فري ميكس 1و2″، وهما: “أحلف” و”بايننا”، حيث كانت هذه انطلاقته الحقيقية، وصدر أول ألبوماته باسم “ياللي ماشي”، الذي قَدّمه عام 1999 بنهاية الألفية الماضية.