مقلب طريف.. ميغان ماركل تشرب من زجاجة حليب الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، على الشاشات الأميركية في برنامج “إلين ديجينيريس” يوم الخميس، حيث ظهرت وهي تنفذ مقلباً طريفاً في سوقٍ شعبي لشراء البلورات.

وخلال محادثاتها مع البائعين في السوق، لم يكن بإمكان ميغان إلا أن تنفذ أوامر صديقتها المقربة إلين، الّتي تواصلت معها عبر قطعة في الأذن.

وجعلت إيلين الدوقة تمسك بلوراً على رأسها وتتأوه، ثمّ أمرتها بقضم البسكويت ورقائق البطاطس على طريقة “السنجاب”، ووضع آذان القطط على رأسها مع تأدية أغنية عن القطط الصغيرة أمام البائعين.

وأيضاً، أُمرت ميغان بشرب الصلصة الحارة من زجاجة حليب للأطفال، حيث علت على وجه المتفرجين علامات الذهول.

ومن جهة أخرى، استخدمت ميغان ماركل المقابلة مع إيلين ديجينيريس لتتحدث عن طفلها آرتشي وزوجها الأمير هاري، كما شددت على تجديد دعواتها للحصول على إجازة إلزامية مدفوعة الأجر للآباء والأمهات في الولايات المتحدة، قائلةً إنها “ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من إمكانية تنفيذ هذا المخطط من أجل الناس”.