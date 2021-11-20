أخفت ملامحهما.. هند صبري برفقة ابنتيها خلال زيارة الأهرامات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اصطحبت الفنانة التونسية هند صبري ابنتيها “علياء وليلى” في زيارة إلى منطقة الأهرامات الأثرية في مصر، حيث حرصت على حضور معرض يحمل اسم “الأبد هو الآن”، مشيرةً إلى أنّه أول معرض يُقام في أهرامات الجيزة، وفي الهواء الطلق.

وعبرت هند صبري، في منشورٍ عبر حسابها في “انستغرام”، تضمّن صوراً وثَّقت تلك الزيارة، ووجَّهت الشكر إلى نادين عبدالغفار التي اصطحبتها وابنتيها في الجولة.

وما أحدث تفاعلاً كبيراً بين الجمهور هو قيام هند صبري بإخفاء ملامح وجه ابنتيها، حيث وضعت إيموجي “قلب”؛ كي لا يظهر أيٌّ من ملامحهما، إذ تحرص على إبعادهما عن السوشيال ميديا؛ حفاظاً على خصوصية الأسرة.

وكتبت هند صبري، قائلةً: “سعيدة جداً إنّي لحقت معرض #الأبد_هو_الآن وهو أول معرض يُقام على أرض أهرامات الجيزة، في الهواء الطلق، يُشارك فيه أهمّ الفنانين المعاصرين العالميين.. شكراً نادين عبد الغفار على الجولة.. أنا وبناتي استمتعنا كثيراً والجمهور الذوّاق كان عريضاً”.

وكانت هند صبري قد نشرت، عبر حسابها في “انستغرام”، صوراً جديدة لها من جولة في جنوب سيناء، ظهرت فيها مرتدية بلوزة باللون الأسود، مع بنطلون وقبعة باللون البيج، رافعةً خصلات شعرها إلى أعلى.

وعلّقت هند صبري، قائلةً: “الأماكن السعيدة لا يجب أن تكون كبيرة أو غالية، الأماكن السعيدة يجب أن تعكس حقيقتك الطبيعية”.

يُذكر أنّ هند صبري تزوَّجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، وأنجبت منه ابنتين هما “علياء وليلى”.